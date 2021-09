Her må de ha hjemmeskole uten internett

Normisjon driver 17 barneskoler i Bangladesh med over 750 elever. Til tross for at de offentlige skolene har vært stengt i over et år, jobber våre medarbeidere hardt for at elevene skal kunne fortsette utdannelsen sin og unngå en tragisk skjebne.

På grunn av nedstengingen er det flere foreldre som må sende barna sine ut i arbeid i klesindustrien. Dessverre øker også antallet barnebruder, fordi foreldrene ikke har råd til å forsørge dem lenger. Barn som er i arbeid eller giftes bort, har svært liten mulighet til god utdannelse.

Skolene er viktigere enn noensinne!

– Skolene til Normisjon er viktigere enn noensinne, siden de offentlige skolene er helt stengt uten andre alternative tilbud. Flere foreldre er bekymret for at barna deres ikke skal få gå på skole, forteller Nelson Sarkar, som er direktør for Normisjons arbeid i Bangladesh.

Hjemmeskole i Bangladesh ser ikke helt likt ut som her hjemme i Norge. De fleste elevene har ikke tilgang på internett, og lærerne må derfor gå fra hus til hus for å hjelpe dem med skolearbeidet. Noen elever drar til markedet for å komme på nett, mens andre kan få oppgavene sine via naboer med nettilgang.